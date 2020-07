Borsellino, la denuncia di Morra (Antimafia): “Oggi, a 28 anni dalla strage non c’è ancora la verità” (Di domenica 19 luglio 2020) Come ricordato già da ieri, oggi ricorre il XXVIII anniversario dell’orribile strage di via D’Amelio, a Palermo, dove perse drammaticamente la vita il Giudice Paolo Borsellino ed i suoi uomini di scorta. Stamane ‘come da copione’ è andata in scena la commemorazione con la solita ‘via Crucis’ di personalità delle istituzioni e politici che, ligi al doveroso ricordo, si sono recati in via D’Amelio per deporre le corone di fiori. Ma tutto questo in realtà poco aggiunge alla vergogna che ammanta l’orribile strage. Borsellino, il presidente Morra: “La verità non c’è” Come ha infatti tenuto a ricordare Nicola Morra, presidente dell’Antimafia: ... Leggi su italiasera

“Alcuni agenti dell’unità esplosivi del Fbi che hanno lavorato alle indagini sulla strage hanno riscritto i miei rapporti, illegittimamente deposto in processi su campi che non erano di loro competenz ...

Borsellino, Morra: "Dopo 28 anni non c'è ancora verità su strage"

"C'è qualcuno che ogni tanto tira fuori l'argomento che Borsellino è stato ucciso per la trattativa, qualcun altro che è stato ucciso per il dossier mafia e appalti. Tutte le ipotesi possono essere cr ...

