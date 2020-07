Borsellino, in via D’Amelio il minuto di silenzio alle 16.58 in ricordo della strage: le immagini (Di domenica 19 luglio 2020) alle 16.58, in via D’Amelio, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage del 19 luglio 1992 in cui morirono Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. La cerimonia è stata preceduta da un intervento di Antonino Gullo, l’unico agente della polizia sopravvissuto alla strage. “Dobbiamo essere vicino ai magistrati che stanno cercando la verità, e non lasciarli soli come è accaduto a Borsellino e a Falcone”, ha detto Gullo. Insieme a un centinaio di persone, erano presenti anche il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, e il vicedirettore del Dap, Roberto Tartaglia, ex pm del processo sulla Trattativa ... Leggi su ilfattoquotidiano

chetempochefa : “Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone.” Ricordiamo… - chetempochefa : «L'importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio». #19luglio: a 28 anni dalla strage di via D'Amelio, ria… - SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice Paolo #Borsellino e la sua scorta morivano in un attentato in via D'Amelio a Palermo - Valedance11 : RT @chetempochefa: “Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone.” Ricordiamo #Paol… - Valedance11 : RT @chetempochefa: «L'importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio». #19luglio: a 28 anni dalla strage di via D'Amelio, riascolt… -