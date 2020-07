Borsellino, il ricordo di Mattarella: ‘La sua limpida figura continuerà a indicare la via del coraggio e della fedeltà ai valori della Repubblica’ (Di domenica 19 luglio 2020) “La limpida figura del giudice Borsellino – che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano – continuerà a indicare ai magistrati, ai cittadini, ai giovani la via del coraggio, dell’intransigenza morale, della fedeltà autentica ai valori della Repubblica”. Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione in ricordo del magistrato ucciso dalla mafia 28 anni fa. “Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D’Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Paolo Borsellino, il ricordo del magistrato ucciso 28 anni fa dalla mafia. FOTO - Ettore_Rosato : 5 del pomeriggio, un’esplosione a Palermo. Oggi, nel 1992, morivano in #Viadamelio Paolo #Borsellino e la sua scort… - Raiofficialnews : 'Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene'. La programmazione #Rai d… - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: #AccaddeOggi #19luglio I Presidenti delle Regioni ricordano la #strage di via D'Amelio depositando in un luogo simbolo della… - Agenpress : Borsellino. Il ricordo di Mattarella, 'non si attenuano il dolore, lo sdegno e l'angoscia' -