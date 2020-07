Borsellino: Cirielli (FdI), ‘eroe moderno della nostra Patria’ (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – ‘Ventotto anni fa veniva ucciso dalla Mafia, insieme agli agenti della scorta, il magistrato Paolo Borsellino, eroe moderno della nostra Patria. Loro ci hanno insegnato che Servire la Patria anche a costo della vita è un valore di cui esserne fieri. Per questo, non bisogna spegnere il ricordo e tramandare alle nuove generazioni il coraggio di chi ha creduto in una Nazione libera e sicura”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. “Lo Stato italiano – aggiunge – non deve indietreggiare nella sua lotta contro le organizzazioni criminali evitando cattivi ... Leggi su meteoweb.eu

Di Battista: "Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra, la storia non si ribalta"

"Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra! Ripeto: 'Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra'. In un Paese normale basterebbe questo per mandare, definitivamente, in naftalina un ex-Presidente del Consiglio".

"Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra! Ripeto: 'Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra'. In un Paese normale basterebbe questo per mandare, definitivamente, in naftalina un ex-Presidente del Consiglio".