Borsellino | Barbagallo | ' Musumeci attacca regionali per sviare attenzione da fallimenti'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Ieri la caccia ai migranti invasori tanto cara al suo amico e alleato Salvini. Oggi nel mirino ci sono i dipendenti regionali, accusati di grattarsi la pancia anziché lavorare. C'è da chiedersi domani a chi toccherà essere preso di mira pur di sviare l'attenzione dai fallimenti del suo governo". Lo dice Anthony Barbagallo segretario regionale del PD a proposito delle accuse ai dipendenti regionali lanciate dal presidente della Regione, Nello Musumeci. "Fondi europei bloccati, imprese e attività produttive in difficoltà, sanità allo stremo, sistema rifiuti impantanato: dopo quasi tre anni di governo fallimentare, Musumeci continua a sparare nel mucchio per distrarre ...

Boccia: impegno civico di Borsellino stella polare per tutti

Roma, 19 lug. (askanews) - Il senso civico "Paolo Borsellino lo ha dimostrato in ogni suo atto compiuto e in ogni insegnamento che ci ha lasciato: il suo coraggio, la sua fiducia nei giovani, la vogli ...

