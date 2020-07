Bologna, Mihajlovic è una furia dopo il ko con il Milan: “dobbiamo vergognarci e stare zitti, chiedo scusa” (Di domenica 19 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic è una furia al termine della pesantissima sconfitta maturata contro il Milan, il suo Bologna esce con le ossa rotte da San Siro, incassando un 5-1 che non lascia spazio a dubbi sull’andamento del match. Marco Luzzani/Getty ImagesNel post gara l’allenatore serbo non ha salvato nessuno, parlando ai microfoni di DAZN: “se perdiamo 5-1 dobbiamo stare zitti e prenderci le critiche. chiedo scusa alla società e ai tifosi, perché c’è da vergognarsi. I miei giocatori hanno dignità e spero che facciano lo stesso. La mia non è rabbia, è delusione. Dovremo fare delle scelte per l’anno prossimo, dobbiamo vedere cosa vogliamo fare da grandi, se lottare per l’Europa o salvarci ... Leggi su sportfair

