Bollire una banana prima di andare a dormire, vediamo il motivo (Di domenica 19 luglio 2020) Molte persone la notte non riescono a riposare in modo adeguato, e queso può essere fonte di diversi fastidi, sia fisici che psichici. Non dormire bene causa inevitabilmente maggiore stanchezza, stress, e mal umore. Oltre ai classici rimedi chimici come ad esempio i sonniferi, esiste un modo tutto naturale per dormire beatamente. prima di andare a dormire è consigliato bere un bicchiere caldo di tè alla banana con un pò di cannella. Non tutti lo sanno, ma le banane sono fonte di triptofano, un importante amminoacido che aiuta a generare la serotonina presente nell’encefalo. La serotonina è rinomata per la sua funzione calmante e rilassante, una maggiore produzione della stessa determina inevitabilmente una maggiore probabilità di ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Bollire una Ecco svelato il motivo per cui bisogna mettere a bollire una banana prima di andare a dormire Proiezioni di Borsa Centrodestra alza le barricate fiscali, "sosterremo ogni tipo di protesta"

Da lunedì 20 luglio inizia una vera e propria maratona fiscale che interesserà 4,5 milioni di contribuenti. Nello specifico sono 142 le scadenze previste fino al 31 luglio. Al fianco dei commercialist ...

Partite Iva, la rata sarà mensile: proposta del direttore delle Entrate

Troppe tasse certo. Ma anche, e forse soprattutto, troppi adempimenti, che poi in alcuni periodi dell’anno si concentrano in scadenze che somigliano a giorni del giudizio. È il messaggio che arriva co ...

