Bollettino Covid-19 19 luglio | 218 i nuovi positivi | solo 3 i decessi

Il Bollettino Covid-19 del 19 luglio è estremamente positivo. I nuovi contagiati sono slo 218, appena 3 i morti, numero mai così basso dall'inizio della pandemia Si può quasi abbozzare un sorriso per il Bollettino Covid-19 del 19 luglio. In questa penultima domenica di luglio, infatti, sono solo 218 i nuovi contagiati dal coronavirus, ma appena tre i decessi. E' questa la grande notizia di questa giornata, perché mai così bassi erano stati i morti dall'inizio della pandemia.

ROMA – Al 19 luglio i nuovi deceduti sono 3 e portano il totale a 35.045, mentre il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e’ di 244.434, con un incremento ...

