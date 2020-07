Bollettino Coronavirus, oggi in Italia 219 nuovi casi e 3 morti (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo giornate difficili, con contagi e decessi in aumento, oggi - 19 luglio - si registra una nuova frenata nella diffusione del Coronavirus. I nuovi casi sono ancora superiori a 200 ma si fermano a ... Leggi su gazzetta

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - SkyTG24 : #Covid19 ?? 219 nuovi contagi ?? per la prima volta, nessun morto in Lombardia La diretta?? - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino del 19 luglio: 3 morti, casi in calo - EffimeraAlkimia : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #19Luglio. #SaluteLazio -