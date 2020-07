Bollettino coronavirus 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo i dati ufficiali nelle ultime 24 ore sono decedute per coronavirus “solo” tre persone. È il dato migliore dallo scorso mese di febbraio. Nessuna vittima in Lombardia, regione nella quale si sono registrati 33 nuovi casi, 219 i contagi a livello nazionale, rispetto ai 249 del giorno precedente. Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al Covid-19, non succedeva da febbraio. In Lombardia nessuna vittima, non accadeva dal 22 febbraio. Il totale dei morti è 35.045. In lieve calo i nuovi contagi: 219 (di cui 33 in Lombardia), rispetto ai 249 di sabato. Lazio, l'assessore alla Sanità: "Usate la mascherina o dovremo richiudere come in Catalogna" L’assessore regionale del Lazio fa un ... Leggi su blogo

