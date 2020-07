Bergoglio, sconcerto all'Angelus in Vaticano: nessuna parola per la cattedrale di Nantes (Di domenica 19 luglio 2020) Da Papa Francesco non una parola sul rogo che ha devastato la cattedrale di Nantes, simbolo del cattolicesimo in Francia. Nell'Angelus di oggi da piazza San Pietro, Bergoglio ha affrontato vari temi sociali e di politica estera: ha rinnovato, per esempio, l'appello all'Onu al "cessate il fuoco globale e immediato", con un pensiero alle popolazioni dove le conseguenze della pandemia da coronavirus "sono aggravate da situazioni conflitto". Ha poi citato la crisi nel Caucaso: "Seguo con preoccupazione il riacuirsi nei giorni scorsi delle tensioni armate tra Armenia e Azerbaigian. Mentre assicuro la mia preghiera per le famiglie di coloro che hanno peso la vita negli scontri, auspico che con l'impegno della comunità internazionale e attraverso il dialogo e la buona volontà delle ... Leggi su liberoquotidiano

