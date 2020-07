Benfica, si pensa in grande: il sogno è Cavani (Di domenica 19 luglio 2020) Il Benfica sogna il grande colpo di calciomercato: Edinson Cavani Poco più di un mese e mezzo, poi Edinson Cavani sarà libero di trovarsi una squadra. Si è parlato di Inter e Atletico Madrid, ma sull’uruguaiano ci sarebbe ora forte un club a sorpresa. Secondo quanto riportato da Record, il Benfica avrebbe messo gli occhi sul Matador. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, per verificare la disponibilità di Cavani di trasferirsi in Portogallo. Al momento, il problema principale sarebbe l’elevato ingaggio dell’attaccante. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forzaroma : Il #Benfica pensa a #Cavani: l’ostacolo è l’ingaggio - Calcioa5Live : #futsalmercato l'originale, il @FCBfutbolsala dimentica Juanjo e pensa alla #UCLFutsal. #Benfica, avanti un altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica pensa Benfica, si pensa in grande: il sogno è Cavani Calcio News 24 Benfica, si pensa in grande: il sogno è Cavani

Secondo quanto riportato da Record, il Benfica avrebbe messo gli occhi sul Matador. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, per verificare la disponibilità di Cavani di ...

Mercato estero: Juve, Pogba ha deciso. Jorge Jesus e Casillas tornano a 'casa'

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero. Secondo Marca, a fine stagione il portiere spagnolo Iker Casillas l ...

Secondo quanto riportato da Record, il Benfica avrebbe messo gli occhi sul Matador. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, per verificare la disponibilità di Cavani di ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero. Secondo Marca, a fine stagione il portiere spagnolo Iker Casillas l ...