Belen Rodriguez, la sua foto è da urlo: Instagram in tilt (Di domenica 19 luglio 2020) Questo articolo Belen Rodriguez, la sua foto è da urlo: Instagram in tilt è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Belen Rodriguez si sta godendo quest’estate per lei un po’ particolare. Il suo ultimo scatto però ha mandato in tilt i social. Belen Rodriguez sta vivendo senza alcun dubbio un’estate sotto la luce dei riflettori. Fin troppo chiaro il riferimento alla sua rottura con Stefano De Martino, che ancora tanto fa parlare e chiacchierare. L’argentina, … Leggi su youmovies

VitaDiLeoG : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 6 (2008): Vladimir Luxuria batte Belen Rodriguez ed è la vincitrice - Ginko92_ : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 6 (2008): Vladimir Luxuria batte Belen Rodriguez ed è la vincitrice - epiclove_ : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 6 (2008): Vladimir Luxuria batte Belen Rodriguez ed è la vincitrice - zazoomblog : Belén Rodriguez in crisi interviene Nina Moric: “È molto delusa” - #Belén #Rodriguez #crisi #interviene… - TRASHPERSON18 : Isola Dei Famosi 6 (2008): Vladimir Luxuria batte Belen Rodriguez ed è la vincitrice -