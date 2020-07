Belén Rodriguez in crisi, interviene Nina Moric: “È molto delusa” (Di domenica 19 luglio 2020) La crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è finita sulla bocca di tutti. A dire la sua è intervenuta anche una storica rivale della showgirl argentina: Nina Moric. Le due negli ultimi tempi si sono riappacificate e, al settimanale Nuovo, la Moric afferma di aver incontrato Belén nel periodo di crisi d’amore che sta attraversando: “Ognuno soffre in silenzio“. Belén e Nina Moric nemiche-amiche Sembrano lontani i tempi in cui Belén Rodriguez e Nina Moric si facevano la guerra a mezzo stampa, sino ad arrivare in tribunale. Oggi le due showgirl si sono riappacificate, mettendo di fatto un punto ai lunghi anni in cui si sono fatte la guerra, ... Leggi su thesocialpost

TRASHPERSON18 : Isola Dei Famosi 6 (2008): Vladimir Luxuria batte Belen Rodriguez ed è la vincitrice - blogtivvu : Belen Rodriguez e Nina Moric 'bacchettate' da Maurizio Costanzo: “Devono dare il buon esempio” ??? ? Ti raccontiamo… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Nina Moric 'bacchettate' da Maurizio Costanzo: “Devono dare il buon esempio” - infoitcultura : Belen Rodriguez ‘baciata’ dal tramonto: mini abito bianco e profilo perfetto - infoitcultura : Belen Rodriguez, Nina Moric l’ha incontrata dice che è distrutta e ammette un’altra verità -

