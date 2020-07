Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze (Di domenica 19 luglio 2020) A distanza di un giorno dalla cerimonia a Windsor, tenuta in forma privata e nel rispetto del distanziamento sociale, sono state pubblicate ieri sera le foto ufficiali del matrimonio tra la nipote della regina Elisabetta II, la principessa Beatrice, e l’imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. Nelle foto, dove appare una radiosa regina col consorte Filippo, non vi è traccia dei genitori della sposa, pur presenti alle nozze: Sarah Ferguson e il principe Andrea, che ha lasciato ogni incarico pubblico a novembre, travolto dallo scandalo del miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. Andrea ha accompagnato la figlia all’altare, ma Buckingham Palace ha deciso di non includerlo nelle ... Leggi su huffingtonpost

Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze - 007Vincentxxx : RT @HuffPostItalia: Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze - GPiziarte : RT @HuffPostItalia: Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze - HuffPostItalia : Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice ricicla Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze L'HuffPost Beatrice ricicla l'abito della regina e mette da parte il padre Andrea: le foto delle nozze

A distanza di un giorno dalla cerimonia a Windsor, tenuta in forma privata e nel rispetto del distanziamento sociale, sono state pubblicate ieri sera le foto ufficiali del matrimonio tra la nipote ...

Eugenia di York batte Kate Middleton: è lei la prima Royal a uscire a cena dopo il lockdown

Non Kate Middleton. E neppure sua sorella Beatrice. Ci fosse stata ancora Meghan Markle, forse la duchessa di Sussex le avrebbe tolto il primato (dopo averle rubato la scena al Royal Wedding, annuncia ...

A distanza di un giorno dalla cerimonia a Windsor, tenuta in forma privata e nel rispetto del distanziamento sociale, sono state pubblicate ieri sera le foto ufficiali del matrimonio tra la nipote ...Non Kate Middleton. E neppure sua sorella Beatrice. Ci fosse stata ancora Meghan Markle, forse la duchessa di Sussex le avrebbe tolto il primato (dopo averle rubato la scena al Royal Wedding, annuncia ...