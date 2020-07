Bayern Monaco, presidente onorario Hoeness: “Il calcio è possibile senza ultras” (Di domenica 19 luglio 2020) Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha rilasciato dichiarazioni interessanti in merito alla riapertura degli stadi e al rapporto con i tifosi.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 977889" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/captionIl presidente onorario del Bayern commenta la disputa con i tifosi, di seguito le parole riportate da Sport1: "È molto importante che gli Ultras comprendano che sono un elemento importante, ma che non possono prendere decisioni da soli. Sono a favore di una cooperazione. Sia chiaro: il calcio è possibile anche senza Ultras!".Hoeneß era riluttante a criticare il verdetto del CAS nel caso del ... Leggi su itasportpress

