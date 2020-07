Bayern Monaco, è fatta per il ‘nuovo Douglas Costa’ (Di domenica 19 luglio 2020) Il Bayern Monaco ha intenzione di investire parecchio sui giovani in vista delle prossime stagioni. A dimostrazione di ciò un colpo in entrata che ha sbaragliato la concorrenza di mezza Europa.IL NUOVO Douglas COSTAcaption id="attachment 986777" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/captionBenicio Baker-Boaitey è il gioiellino cresciuto nelle giovanili del West Ham ormai prossimo al trasferimento in Baviera. Stando a quanto riportato dal The Sun il giocatore classe 2004 avrebbe rifiutato la firma del contratto professionistico con la società inglese, aprendo le strade per un suo arrivo in Germania. Sbaragliata la concorrenza delle altre big d'Europa, tra cui Manchester United e Barcellona, adesso il Bayern Monaco potrà ... Leggi su itasportpress

Lazialita1985 : Bayern Monaco, #Klose a lavoro già da agosto come nuovo membro dello staff… - laziopress : Bayern Monaco, Klose a lavoro già da agosto come nuovo membro dello staff tecnico - Ricky38281068 : RT @XXXnewssSoccer: A.Agnelli è un grande estimatore del B.Monaco, ama il loro modo di operare, anche il nostro pres vuole una rosa fresca… - yutomanga : RT @XXXnewssSoccer: A.Agnelli è un grande estimatore del B.Monaco, ama il loro modo di operare, anche il nostro pres vuole una rosa fresca… - XXXnewssSoccer : A.Agnelli è un grande estimatore del B.Monaco, ama il loro modo di operare, anche il nostro pres vuole una rosa fre… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, l'ex Lazio Klose inizierà con i nuovi durante la Champions La Lazio Siamo Noi Goretzka: “Il Bayern Monaco è pronto per vincere la Champions”

Il Bayern Monaco ha vinto 0-3 l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Il ritorno verrà disputato l’8 di agosto all’Allianz Arena. Mancano ormai solo 20 giorni: secondo il centrocampist ...

Monaco, è ufficiale: Kovac è il nuovo allenatore

Il Monaco, dopo l’esonero di Robert Moreno, ha ufficializzato il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Si tratta di Niko Kovac, ex allenatore del Bayern Monaco, alla sua prima esperienza ...

