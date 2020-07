Bari – Neonato abbandonato davanti una chiesa (Di domenica 19 luglio 2020) Bari, Neonato abbandonato in una culla davanti ad una chiesa. Il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari ha ricevuto questa mattina una vera e propria sorpresa. All’ingresso dell’edificio, che si trova in via Arcidiacono Giovanni. Ha trovato una termoculla con all’interno un Neonato. Neonato che è stato abbandonato dai suoi … Leggi su periodicodaily

