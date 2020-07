Bari, neonato abbandonato davanti a una chiesa. Il biglietto: “Mamma e papà ti ameranno per sempre” (Di domenica 19 luglio 2020) neonato abbandonato davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, a Bari. Le sue condizioni sono buone. Bari, neonato abbandonato davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. neonato abbandonato davanti a una chiesa a Bari Il parroco delle chiesa ha individuato il corpo del neonato posto nella culla termica che lo stesso religioso aveva fatto installare proprio per dare una possibilità ai genitori naturali che decidono di non tenere i propri figli. I genitori del piccolo hanno lasciato un biglietto: “Mamma e papà ti ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA - repubblica : Bari, neonato abbandonato davanti a una chiesa: sta bene ed è ricoverato al Policlinico - HuffPostItalia : Neonato abbandonato in chiesa a Bari. 'Chiamatelo Luigi, lo ameremo per sempre' - Agenzia_Dire : Parla alla Dire il responsabile della @CaritasItaliana di #Bari. 'Al netto delle tribolazioni che i genitori del n… - BeliceIt : Bari. Neonato lasciato nella termoculla della chiesa di San Giovanni Battista: è al sicuro al Policlinico barese -