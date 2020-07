Barcellona, Patrick Kluivert futura figura per la panchina blaugrana seguendo il modello “Zidane” (Di domenica 19 luglio 2020) Patrick Kluivert ed un futuro da allenatore del Barcellona, questa la suggestione lanciata dalla Spagna. Bartomeu ha momentaneamente confermato Quique Setien alla guida del club blaugrana, anche in assenza di sostituti di rilievo che possano giustificare un tale cambio. Secondo Mundo Deportivo, Kluivert, attualmente direttore della cantera, sarebbe il profilo individuato per il futuro. 122 gol in 256 partite con la maglia dei catalani per colui che seguendo il modello Zidane, potrebbe presto diventare tecnico della squadra. Kluivert non va dimenticato che da allenatore ha esperienze sia da vice che da primo e anche lo spogliatoio ha molta stima dell’olandese che oltre alla sua lingua madre parla il tedesco, ... Leggi su sportface

