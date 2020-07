Barbara D’Urso in vacanza da sola. E a 63 anni è più bella che mai (Di domenica 19 luglio 2020) È la regina incontrastata di Mediaset, la signora del Weekend di Canale 5: Barbara D’Urso è un vulcano d’energia, inarrestabile e sempre pronta a tuffarsi in nuove ed esaltanti avventure sul piccolo schermo. Adesso, però, è arrivato anche per lei il momento di una (meritatissima) vacanza. Terminati i suoi impegni, la conduttrice ha deciso di regalarsi una serie di viaggi, tutti lungo la Penisola. Un piccolo break prima di ricominciare a pensare ai suoi prossimi impegni, che dato il successo degli ultimi mesi fanno intravedere un autunno davvero di fuoco. La prima tappa della sua vacanza è stata a Venezia con il suo migliore amico, Renzo Rosso. Il patron della Diesel, con cui da anni c’è un bellissimo rapporto, le ha tenuto compagnia per qualche ... Leggi su dilei

