Bangladesh, arrestato proprietario di cliniche: vendeva falsi risultati negativi senza fare test (Di domenica 19 luglio 2020) 350mila dollari per vendere migliaia di falsi certificati di negatività al Covid-19 sulla base di test mai effettuati: Mohammad Shahed, proprietario di due cliniche di Dacca, in Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia dopo nove giorni di fuga. Quando gli agenti lo hanno fermato, lo scorso mercoledì, stava cercando di scappare in India nascondendosi sotto un burqa. Oltre all’accusa di aver falsificato i test, Shahed deve anche rispondere del fatto di essersi fatto pagare, nonostante il governo del Bangladesh abbia sottoscritto un accordo con gli ospedali nella capitale affinché forniscano gratuitamente questi servizi. Secondo le autorità locali, nelle sue ... Leggi su ilfattoquotidiano

350mila dollari per vendere migliaia di falsi certificati di negatività al Covid-19 sulla base di test mai effettuati: Mohammad Shahed, proprietario di due cliniche di Dacca, in Bangladesh, è stato ...

Se nel mondo continuano a salire il numero dei contagiati e in Italia crescono i casi "di importazione" con i positivi che arrivano dal Bangladesh che preoccupano il governo, ecco che nel paese asiati ...

