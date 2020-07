Bambino si tuffa in piscina e muore dopo essersi sentito male (Di domenica 19 luglio 2020) Bambino si tuffa in piscina e poco dopo perda la vita. Una storia davvero difficile da digerire, dato che stiamo parlando di un piccino di appena sette anni. La vita è davvero incredibilmente effimera. Tutte le come importanti che ci circondano, i problemi che abbiamo, le cause per cui lottiamo. Tutto, improvvisamente, può sparire sotto … L'articolo Bambino si tuffa in piscina e muore dopo essersi sentito male proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

