Avete mai visto la moglie di Valerio Staffelli? Ex valletta della tv [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Valerio Staffelli è un famoso inviato del programma televisivo “Striscia la notizia” presente dal 1996. Amato dal pubblico è noto per la consegna del “tapiro d’oro” ai vip: un premio satirico per le persone che hanno compiuto o subito qualcosa di originale o non proprio positivo. Spesso le reazioni di chi riceve il suddetto tapiro sono imprevedibili. C’è chi ne ride ma anche chi reagisce male e spesso Valerio Staffelli ha subito aggressioni. Forse non tutti sanno che il famoso inviato ha una moglie con un passato nel mondo della televisione. Si chiama Matilde Zarcone. Matilde Zarcone, moglie di Valerio Staffelli, ecco chi è FOTO Questo è uno scatto ... Leggi su velvetgossip

CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - swordlouis : RT @leoneam1: avete mai la senzazione che vi manchi qualcuno ma che il sentimento non sia ricambiato? - nutaellacheeks : Quindi potreste pensare che sia un po' per dei traumi, ed in parte avete ragione, ma sono sempre stata abituata fin… - balenciange : RT @leoneam1: avete mai la senzazione che vi manchi qualcuno ma che il sentimento non sia ricambiato? -