Autobus con a bordo 27 turisti si è ribaltato: ci sono morti (Di domenica 19 luglio 2020) Drammatico incidente, dove tre persone sono morte dopo che un bus adibito al trasporto di turisti per l'osservazione dei ghiacciai si è ribaltato nel Parco nazionale di Jasper, sulle Montagne Rocciose nella regione di Alberta. Tuttavia, il bilancio potrebbe ancora aumentare dal momento che numerosi sono i feriti che versano in gravi condizioni e che sono stati trasferiti in elicottero negli ospedali più vicini. Lo ha riferito l'emittente nazionale Cbc. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio: secondo quanto raccontato da testimoni oculari, l'Autobus, che trasportava 27 passeggeri, "ha perso improvvisamente il controllo ed è rotolato giù". Il mezzo era di proprietà della compagnia Pursuit, che porta ...

