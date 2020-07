Austria, addestrato cane per riconoscere il coronavirus (Di domenica 19 luglio 2020) L’Austria ha annunciato che sta addestrando un cane per fargli riconoscere e individuare le persone affette da coronavirus. Austria e Germania stanno dando il via a un progetto per addestrare i cani a riconoscere e identificare le persone positiva al coronavirus. L’ufficialità è arrivata da Klaudia Tanner, ministra della Difesa Austriaca. La sperimentazione partirà con … L'articolo Austria, addestrato cane per riconoscere il coronavirus proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

