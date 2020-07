Aurora Ramazzotti sorprende tutti con una foto al naturale (Di domenica 19 luglio 2020) Aurora Ramazzotti è da sempre impegnata sui social in campagne dedicate all’esprimere se stessi, al non vergognarsi del proprio corpo e dei propri difetti fisici. Proprio su questo tema poggia la foto che la bella figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di postare sui social, trovando una risposta più che positiva da parte di ammiratori, amici e familiari. La foto al naturale di Aurora Ramazzotti Una foto al naturale, un primo piano di un viso non modificata con filtri e ritocchi. Aurora Ramazzotti mostra ai fan il suo viso pieno di imperfezioni della pelle, come quello di tante altre ragazze della sua età. “Per postare una ... Leggi su thesocialpost

