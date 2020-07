Aurora Ramazzotti si mostra senza trucco sui social: 'Accettatevi come siete' (Di domenica 19 luglio 2020) senza make up e filtri, con brufoli e imperfezioni. Appare così Aurora Ramazzotti in uno scatto, condiviso su Instagram, accompagnato da un post in cui spiega il motivo della scelta: 'Per postare una ... Leggi su tgcom24.mediaset

HuffPostItalia : Aurora Ramazzotti posta una foto con i brufoli: 'La perfezione non esiste e non è bella' - precioustomline : RT @darveyfeels_: Per chi, come me, da anni combatte contro forti forme di acne e contro il disagio di non poter uscire senza trucco per l’… - eleonoragirau : RT @scrivodizain: grazie Aurora Ramazzotti.????? - curadisplendere : RT @darveyfeels_: Per chi, come me, da anni combatte contro forti forme di acne e contro il disagio di non poter uscire senza trucco per l’… - rainbeyes : RT @scrivodizain: grazie Aurora Ramazzotti.????? -