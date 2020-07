Aurora Ramazzotti si mette a nudo: “La perfezione non esiste” (Di domenica 19 luglio 2020) Aurora Ramazzotti condivide su Instagram una foto senza filtri e scrive un lungo post: “Siamo belli noi, con le nostre cicatrici”. Interviene mamma Michelle Aurora Ramazzotti posta su Instagram una foto di sé senza filtri. Il suo viso è al naturale e mostra vari sfoghi acneici. La giovane commenta lo scatto con un lungo post: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui ... Leggi su zon

