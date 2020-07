Aurora Ramazzotti, senza trucco irriconoscibile ma il post è da applausi (Di domenica 19 luglio 2020) Questo articolo Aurora Ramazzotti, senza trucco irriconoscibile ma il post è da applausi è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti ha voluto lanciare un messaggio importante. E per farlo ha voluto usare una sua foto acqua e sapone. Ma di cosa si tratta? Aurora Ramazzotti è senza alcun dubbio uno dei personaggi più chiacchierati e discussi di quest’estate. A far parlare negli ultimi giorni è stato la sua presunta pesante discussione con Stefano … Leggi su youmovies

HuffPostItalia : Aurora Ramazzotti posta una foto con i brufoli: 'La perfezione non esiste e non è bella' - ladymar25 : RT @scrivodizain: grazie Aurora Ramazzotti.????? - nuvoledimiele8 : RT @darveyfeels_: Per chi, come me, da anni combatte contro forti forme di acne e contro il disagio di non poter uscire senza trucco per l’… - scrivodizain : grazie Aurora Ramazzotti.????? - IncontriClub : Aurora Ramazzotti e la foto con i brufoli che fa il giro del web -