Aurora Ramazzotti posta una sua foto al naturale e dà una lezione a tutti

Una foto naturale. Una bella ragazza di 23 anni con le sue imperfezioni. Ancora più bella, anzi, perché mostra le sue imperfezioni senza problemi, come dovrebbe essere, senza cercare di nasconderle con artifici e raggiri dei social. È Aurora Ramazzotti che ha pubblicato su Instagram una foto mentre si trova in vacanza a Venezia. "Per postare una foto così, come l'hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli", ha scritto. E poi nel post spiega, con riferimento a Instagram: "Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere "umani" spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici

