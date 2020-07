Aurora Ramazzotti posta una foto con i brufoli: "La perfezione non esiste e non è bella" (Di domenica 19 luglio 2020) “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli”. Inizia così il post pubblicato su Instagram da Aurora Ramazzotti, didascalia a uno scatto non ritoccato. Visualizza questo post su InstagramPer postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo ... Leggi su huffingtonpost

