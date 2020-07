Aurora Ramazzotti posta la foto coi brufoli: reazione incredibile (Di domenica 19 luglio 2020) La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non ha paura di mostrarsi al naturale con il viso con le imperfezioni e dà una lezione a chi della perfezione ne fa il suo vangelo Uno scatto bellissimo, naturale con una ragazza che ha coraggio e che ammette le sue insicurezze e anche i suoi brufoli e in poco tempo incassa like sia da fan che dai vip aArticolo completo: Aurora Ramazzotti posta la foto coi brufoli: reazione incredibile dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

_ssimona : - E un’altra cosa molto buffa è che ho sempre voluto chiamarmi Aurora, prima ancora di sapere che la figlia di Eros… - _ssimona : Qualche ora fa mi sono soffermata a guardare su instagram le foto di Aurora Ramazzotti, guardando anche quelle dell… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti la foto coi brufoli fa boom di like: Questa sono io la perfezione non esiste. Mamma Michelle: Sei… - Alessia061 : @traluscoefusco Aurora Ramazzotti, che nel suo penultimo post che ha scritto una cosa molto bella?? - radiosines : Eros Ramazzotti - La aurora -