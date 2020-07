Aurora Ramazzotti posta foto con i brufoli: “Ormai ci vuole coraggio” (Di domenica 19 luglio 2020) “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli.” Scrive così Aurora Ramazzotti pubblicando una foto in cui si vedono un po’ di imperfezioni sulla pelle. La primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sta trascorrendo un weekend in Veneto con il fidanzato. View this post on Instagram Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una ... Leggi su tvzap.kataweb

