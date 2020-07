Aurora Ramazzotti non teme le “imperfezioni”: la foto al naturale fa boom di like (Di domenica 19 luglio 2020) Aurora Ramazzotti non bada alle “imperfezioni”, la fotografia al naturale fa il boom di like su Instagram Aurora Ramazzotti come non si era mai mostrata prima ai suoi follower. Su Instagram è spuntata una fotografia al naturale, senza filtri, poco make-up, e con quelle che il mondo addita come imperfezioni quando si parla di acne. Tutti i ragazzi del mondo ne soffrono, chi più chi meno, e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto lanciare un messaggio importante via social. Quella foto ha raccolto in pochissimo tempo tantissimi like e il consenso dei suoi follower. “Per postare una foto così, come ... Leggi su tpi

