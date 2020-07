Aurora Ramazzotti mostra le sue imperfezioni sui social: mamma e papà orgogliosi di lei (Di domenica 19 luglio 2020) Ieri Aurora Ramazzotti ha voluto fare un gesto molto significativo, un gesto che più spesso dovrebbero fare anche persone che come lei, sui social sono molto seguite. Lo fa da tempo ormai anche Emma Marrone, che posta le foto sui social al naturale, si mostra senza filtri, nella sua bellezza spontanea. Lo fa anche Giulia de Lellis quando condivide tutti i problemi avuti a causa dell’acne, parlando con le sue followers e i suoi followers, di questo delicato tema. E ieri Aurora Ramazzotti ci ha ricordato che la perfezione che spesso si vede sui social, in realtà non esiste e forse anche per questo si dovrebbero mostrare scatti genuini, proprio come ha fatto lei. “Non mi piace fingere di essere qualcuna che non ... Leggi su ultimenotizieflash

HuffPostItalia : Aurora Ramazzotti posta una foto con i brufoli: 'La perfezione non esiste e non è bella' - Corriere : Aurora Ramazzotti, la foto con i brufoli e l’elogio dell’imperfezione: «Non fingo di essere diversa» - _moonlights____ : Aurora Ramazzotti >>>>> - radio_milano : RT @Corriere: Aurora Ramazzotti, la foto con i brufoli e l’elogio dell’imperfezione: «Non fingo di essere diversa» - FrancescaXCVI : RT @darveyfeels_: Per chi, come me, da anni combatte contro forti forme di acne e contro il disagio di non poter uscire senza trucco per l’… -