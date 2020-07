Aurora Ramazzotti, la foto coi brufoli su Instagram e il bel messaggio di body positivity (Di domenica 19 luglio 2020) E’ un messaggio bello e positivo. Un messaggio che si può diramare solo avendo una buona dose di coraggio. Certo, se poi si ha oltre un milione di follower è un po’ più facile, perché quei follower tendenzialmente sono lì per sostenerti, ma comunque ci vuole coraggio. E’ il messaggio pubblicato da Aurora Ramazzotti, la figlia di due belli come Michelle Hunziker ed Eros Ramzzotti, che ha pubblicato una sua foto in cui appare al naturale, con le sue imperfezioni. Anche se il plurale è un po’ errato, si tratta di qualche brufolo (e chi non ne ha avuti mai?). Ma il messaggio di body positive espresso è davvero positive, specialmente in un social basato ... Leggi su nonsolo.tv

Notiziedi_it : Aurora Ramazzotti, ‘imperfetta’ e bellissima: la foto senza trucco è una lezione per tutti - Alessiabrc : RT @_DAGOSPIA_: SARA’ L’AURORA – LA FIGLIA DI RAMAZZOTTI NON TEME BRUFOLI E SI MOSTRA SENZA FILTRI SU INSTAGRAM - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e la libertà di mostrarsi per come si è - infoitcultura : Aurora Ramazzotti mostra i brufoli | Boom di like: “Hai vinto” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti non teme le imperfezioni: la foto su Instagram è un messaggio per tutte noi -