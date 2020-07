Aurora Ramazzotti e la foto con i brufoli che fa il giro del web (Di domenica 19 luglio 2020) Sta facendo il giro dei social la fotografia postata alcune ore fa da Aurora Ramazzotti su Instagram. L'inviata di Ogni mattina ha pubblicato uno scatto nel quale è ritratta senza filtri e senza trucco. Un'immagine che mostra sì le inevitabili imperfezioni del suo viso, ma anche la bellezza di chi non ha paura di farsi vedere per come è realmente:Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non ... Leggi su blogo

