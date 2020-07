Atletica, Gianni Iapichino: “Larissa alle Olimpiadi? Più di un’ipotesi” (Di domenica 19 luglio 2020) “Quella di Larissa è un’ascesa alla quale si dovrà abituare piano piano”. Parola di Gianni Iapichino, ex campione di salto con l’asta e padre di Larissa, 17enne campionessa azzurra forte del secondo miglior risultato a livello italiano di salto in lungo a 6.80, alle spalle della madre Fiona May. “Col suo allenatore hanno deciso di cambiare tipo di salto, soprattutto per quanto concerne la rincorsa, per sfruttare al meglio la sua velocità. Il punto interrogativo era come potesse riuscire a saltare su una rincorsa del genere, ma dalla prima gara però abbiamo immediatamente notato delle potenzialità e nell’ultima gara ha fatto un 6.80 che è un risultato fuori dal comune”, ha aggiunto Iapichino ai ... Leggi su sportface

