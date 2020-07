Atalanta-Bologna, probabili formazioni (Di domenica 19 luglio 2020) Squadre chiamate a ripartire dopo i rispettivi stop. L’Atalanta infatti arriva dal pareggio contro l’Hellas Verona (1-1), mentre il Bologna è reduce dalla umiliante sconfitta patita per 5-1 a san Siro contro il rigenerato Milan di Stefano Pioli. La gara dell’andata si era conclusa sul risultato di 2-1. Reti di Palacio e Poli per i rossoblù, per i nerazzurri Malinovski. Qui AtalantaGasperini non dovrebbe ritoccare il collaudato 3-4-1-2, ma potrebbe far riposare diversi giocatori. In porta va il titolatissimo Gollini, mentre in difesa potrebbe riposare Palomino, con Caldara che potrebbe avere una chance. A completare il reparto ci dovrebbero essere Toloi e Djimsiti. Un cambio possibile a centrocampo. De Roon sembra in vantaggio su Freuler per fare coppia con Pasalic, che viaggia verso la conferma. Sulla ... Leggi su sport.periodicodaily

