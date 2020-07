Atalanta-Bologna: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Dopo la frenata di Verona, l’Atalanta vuole ripartire subito contro il Bologna per chiudere definitivamente il discorso Champions League. La squadra di Gasperini non ha ancora mai perso dalla ripresa del campionato, vincendole tutte fatta eccezione per le trasferte di Torino contro la Juventus e quella di Verona. Il Bologna invece è reduce dalla pesantissima sconfitta esterna subita a San Siro contro il Milan e ormai non ha più obiettivi concreti da centrare. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di martedì 21 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in ... Leggi su sportface

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - sportface2016 : #SerieATIM Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna: l'orario e come vedere in tv il match della trentacinques… - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini dirige una seduta a gruppi alla ripresa: Allenamento mattutino in vista dell'incontro con il B… - Fantacalciok : Atalanta – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - laziopress : COMUNICATO SERIEA: 19/07/2020 - Giudice Sportivo, Serie A TIM - Cagliari-Sassuolo, Hellas Verona-Atalanta, Milan-Bo… -