Ascoltare e vedere YouTube in background in piccolo su iPad (Di domenica 19 luglio 2020) Il principale limite dell’applicazione mobile di YouTube (senza considerare la sottoscrizione Premium), è senza dubbio l’impossibilità di riprodurre un contenuto in background. La cosa vale ovviamente sia per la visione del video che per il leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltare vedere Il cielo sopra Lisbona, la città che si ascolta senza guardare Linkiesta.it Ascolti TV, “Una nuova vita” è il programma rivelazione dell’estate

Continua il trend positivo degli ascolti di “Una nuova vita”. Ieri, venerdì 17 luglio, in seconda serata su LA5, il nuovo programma condotto da Claudio Guerrini e da Crisula Stafida, con la puntata ch ...

Paolo Borsellino implorò ascolto nei 57 giorni da Capaci a via D'Amelio

niente, non è stato ascoltato, Paolo Borsellino ... "Se noi poniamo la strategia stragista come il programma politico di Cosa Nostra - ha concluso - vedrete che i singoli atti sono la specificazione ...

