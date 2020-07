Arrivano i supplenti non laureati. Potranno insegnare nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari (Di domenica 19 luglio 2020) Non servirà essere laureati per ottenere un posto da supplente. Lo stabilisce la nuova ordinanza sulle Graduatorie provinciali per le supplenze firmata il 13 luglio dalla ministra Lucia Azzolina. Gli studenti universitari iscritti al terzo, quarto o quinto anno di Scienze della formazione primaria Potranno insegnare nella scuola dell’infanzia ed elementare in qualità di supplenti. Una scelta che non è piaciuta al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione ma che ha ottenuto l’approvazione di Cisl Scuola: «Sensata e opportuna». «Si gestisce una situazione di emergenza – spiega Maddalena Gissi leader della Cisl Scuola – i laureandi non entrano a far parte delle graduatorie ma di una fascia distinta ed aggiuntiva utilizzabile solo in subordine quando non ... Leggi su open.online

