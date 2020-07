Arancia meccanica a Trastevere: gruppi di bulli sputano su porte e citofoni per attaccare il Covid (video) (Di domenica 19 luglio 2020) Una denuncia accorata. Di una donna che si sete accerchiata e assediata in casa propria. Lei è Fiorenza Cipollone, costumista Rai, che in un video racconta al Corriere della era le angherie subìte dai residenti del rione Trastevere. Vessazione che conosce in prima persona visto che abita proprio a Trastevere, al piano terra, in vicolo del Leopardo. “Dalla periferia arrivano bande di ragazzini vestiti tutti uguali, come in Arancia meccanica, con al polso un pugno di ferro. Ma ci sono comitive anche di ragazzi per bene, certo… Il minimo che possono fare è pisciarti sulla porta…”. Se osi protestare ti sputano sulla maniglia o sul citofono sperando di attaccarti il Covid. “Io ho dovuto mettere la rete – ... Leggi su secoloditalia

