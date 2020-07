Anticipazioni Una Vita domenica 26 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) domenica 26 luglio 2020 – (puntata serale su Rete 4) – Genoveva e Ursula sempre più vicine: Ursula si rende conto che Genoveva sa manovrare la menzogna con molta abilità. Un dono che crede anche lei di possedere. Le due si troveranno nuovamente faccia a faccia per rendersi conto di avere molto in comunue. La decisione di Genoveva di prendere a mezzo servizio Ursula andrà poi a scontrarsi con il clima pacifico che la Dicenta ha instaurato con le latre cameriere. In ogni caso le condizioni di Agustina peggioreranno e la Dicenta ne soffrirà molto. L'articolo Anticipazioni Una Vita domenica 26 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

