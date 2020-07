Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 22 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Mercoledì 22 luglio 2020 – Filippo cerca di convincere suo padre: l’accordo ai Cantieri è dietro l’angolo ma Roberto vuole farlo saltare a causa di un puntiglio. Marina non sa più cosa fare per farlo ragionare ed è per questo che entra in gioco Filippo, il quale cerca di convincerlo a seguire il suo istinto. E’ chiaro che deve fare un passo indietro ma in gioco ora ci sono interessi ben diversi da quelli personali. Il Ferri sembra convincersi di fronte alle parole di suo figlio. Successivamente vedremo Viola fare un incontro che ha che fare con il suo passato, di chi si tratta? e in che modo può aiutarla a riprendere le redini della sua vita? L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 22 luglio ... Leggi su anticipazioni

