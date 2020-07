Anticipazioni Un Posto al sole martedì 21 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Martedì 21 luglio 2020 – Le preoccupazioni di Angela: Angela si accorge che Viola non è pià la stessa, soprattutto dopo aver litigato con Eugenio. Per questo motivo vuole farle sentire la sua vicinanza e per farlo le fa un meraviglioso regalo di compleanno. Viola però non reagisce nel modo sperato spingendo Angela ad un confronto. In effetti i suoi sospetti non erano errati: Viola sta passando un momento molto critico da cui non crede riuscirà mai a sollverarsi. Infine vedremo Marina fare un passo più lungo della sua gamba per riuscire a sbloccare la situazione che si è venuta a creare tra Fabrizio e Roberto. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole martedì 21 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

