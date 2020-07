Anticipazioni Il Segreto venerdì 24 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Venerdì 24 luglio 2020 – L’intuizione di Don Anselmo: non appena Angustias gli chiede di indagare su Pepa, Don Anselmo ha quasi un colpo come se quel nome aprisse una porta nella sua memoria. Egli è convinto di conoscerla solo che non ricorda al momento in che contesto è venuto in contatto con lei. Poi all’improvviso dopo la festa di Francisca ogni tassello sembra collocarsi perfettamente al suo posto. Ebbene l’uomo ricorda un legame tra Pepa e il marito di Donna Francisca. Subito la giovane lo interrompe ma Don Anselmo incalza. A quel punto messa alle strette, la giovane pensa bene di trincerarsi dietro la questione del Segreto professionale. Don Anselmo sa di essere riuscito a scoprire il suo Segreto ma nello stesso tempo non vede cattiveria nel suo desiderio di proteggere ... Leggi su anticipazioni

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto “Il segreto”, le anticipazioni: più forti di ogni ostacolo Tv Sorrisi e Canzoni Anticipazioni americane Beautiful: Emma è stata uccisa

Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la morte di Emma Barber non è stata affatto un incidente: a farla finire giù per la scarpata è stato infatti Thomas. I sospetti che aveva avuto X ...

Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2020: Emilio confessa a Cinta di amarla ma lei...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 19 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio Emilio salva Cinta dalle grinfie di Victoriano e le confessa di amarla ma lei lo rifiuta.

