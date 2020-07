Anticipazioni Il Segreto mercoledì 22 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Mercoledì 22 luglio 2020 – Angustias non si fida di Pepa: Angustias non si fida di Pepa e di conseguenza chiede a Don Anselmo di indagare sul suo conto. E’ convinta che la sua protezione sia di facciata mentre in realtà nasconde un terribile Segreto. Don Anselmo accetta questo incarico convinto di fare ancora una volta del bene. A peggiorare la situazione si metterà l’ingenuità di Pepa che non arriverà a considerare il prelato un nemico da combattere. Quando invece si renderà conto che Don Anselmo non è il prete buono e comprensivo che ci si aspetta, cambierà le carte in tavola in modo da riuscire a difendersi dai suoi colpi. In effetti tutti in Paese avranno da ridire sul modo con cui il prelato accetta servilmente i diktat della Montenegro. L'articolo ... Leggi su anticipazioni

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto “Il segreto”, le anticipazioni: più forti di ogni ostacolo Tv Sorrisi e Canzoni Anticipazioni americane Beautiful: Emma è stata uccisa

Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la morte di Emma Barber non è stata affatto un incidente: a farla finire giù per la scarpata è stato infatti Thomas. I sospetti che aveva avuto X ...

Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2020: Emilio confessa a Cinta di amarla ma lei...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 19 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio Emilio salva Cinta dalle grinfie di Victoriano e le confessa di amarla ma lei lo rifiuta.

