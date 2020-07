Anticipazioni Il Segreto giovedì 23 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Giovedì 23 luglio 2020 – Tristan rinviene l’anello del padre: Tristan in un sopralluogo al fiume rinviene l’anello del padre e subito inizia a farsi delle domande. Egli non è al corrente di quello che hanno fatto Alfonso, Ramiro e Juan ma nello stesso tempo non ha mai capito come è morto suo padre. Per questa ragione si confronta con sua sorella per capire cosa realmente sta succedendo. Soledad non ha informazioni nuoe a riguardo e più o meno ne sa quanto suo fratello. In ogni caso i due decidono di indagare convinti che la loro madre agisca contro il loro interesse nascondendogli la verità. L'articolo Anticipazioni Il Segreto giovedì 23 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

"Il segreto", le anticipazioni: più forti di ogni ostacolo

Anticipazioni americane Beautiful: Emma è stata uccisa

Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la morte di Emma Barber non è stata affatto un incidente: a farla finire giù per la scarpata è stato infatti Thomas. I sospetti che aveva avuto X ...

Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2020: Emilio confessa a Cinta di amarla ma lei...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 19 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio Emilio salva Cinta dalle grinfie di Victoriano e le confessa di amarla ma lei lo rifiuta.

